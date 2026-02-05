«Сам пойму»: Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе Трамп заявил о способности самому понять, когда настанет время уходить с поста

Президент США Дональд Трамп уверен, что способен самостоятельно определить момент, когда возраст станет помехой для его работы на посту хозяина Белого дома. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он уже стар для этой должности.

Я думаю, я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру, — сказал он.

Ранее газета The New York Times проанализировав расписание президента, констатировала, что он стал реже появляться на публичных мероприятиях по сравнению с первым сроком. Однако сам Трамп отверг любые сомнения, подчеркнув, что чувствует себя отлично как физически, так и умственно.

Ранее Трамп оставил без прямого ответа вопрос о возможности своего пребывания на посту главы государства после 2028 года. В интервью он ограничился загадочными репликами.

До этого американский лидер опроверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. Он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом глава Белого дома отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне среди других американских президентов.