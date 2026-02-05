Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 05:49

Трамп не стал отвечать на вопрос о своем политическом будущем

Трамп увильнул от вопроса о вероятности третьего президентского срока

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC оставил без прямого ответа вопрос о возможности своего пребывания на посту главы государства после 2028 года. В интервью он ограничился загадочными репликами.

На вопрос журналиста, видит ли он себя главой государства 21 января 2029 года — на следующий день после окончания возможного второго срока — Трамп не дал четкого отрицания. Его уклончивая реакция, несмотря на конституционный запрет на третий срок подряд, уже традиционно порождает множество спекуляций и интерпретаций в политическом сообществе. Трамп охарактеризовал такую перспективу лишь как «интересную».

Но разве не было бы ужасно, если бы я с вами согласился, если бы дал вам ответ, который вы ждете? Это сделало бы жизнь гораздо менее захватывающей. <…> Но я делаю это только по одной причине: сделать Америку снова великой — и именно этим мы и занимаемся, — заявил республиканец.

Ранее Трамп опроверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. Он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом глава Белого дома отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне среди других американских президентов.

Дональд Трамп
президенты
США
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, чем чреват отказ показать телефон при проверке в метро
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля
Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 украинских БПЛА
ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта
Дания придумала новую провокацию по отношению к танкерам с нефтью из России
В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов
Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026
СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны
Названы главные причины возникновения сколиоза у детей
Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области
В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады
Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни
Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля
«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского
В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет
Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций
Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.