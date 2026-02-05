Трамп не стал отвечать на вопрос о своем политическом будущем Трамп увильнул от вопроса о вероятности третьего президентского срока

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC оставил без прямого ответа вопрос о возможности своего пребывания на посту главы государства после 2028 года. В интервью он ограничился загадочными репликами.

На вопрос журналиста, видит ли он себя главой государства 21 января 2029 года — на следующий день после окончания возможного второго срока — Трамп не дал четкого отрицания. Его уклончивая реакция, несмотря на конституционный запрет на третий срок подряд, уже традиционно порождает множество спекуляций и интерпретаций в политическом сообществе. Трамп охарактеризовал такую перспективу лишь как «интересную».

Но разве не было бы ужасно, если бы я с вами согласился, если бы дал вам ответ, который вы ждете? Это сделало бы жизнь гораздо менее захватывающей. <…> Но я делаю это только по одной причине: сделать Америку снова великой — и именно этим мы и занимаемся, — заявил республиканец.

Ранее Трамп опроверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. Он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом глава Белого дома отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне среди других американских президентов.