Хромая утка: Украина готовится «хоронить» Зеленского, когда пройдут выборы

Западные СМИ сообщили, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался войти в команду президента Украины Владимира Зеленского. По какой причине он принял это решение, когда в стране могут состояться выборы главы государства, почему украинский лидер внимательно следит за переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина — в материале NEWS.ru.

Что известно о предложении Зеленского Залужному войти в состав его команды

Руководитель офиса президента Андрей Ермак неоднократно приезжал к послу Украины в Великобритании Залужному с предложением о сотрудничестве перед выборами, сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, переговоры велись в условиях строжайшей секретности, поскольку в Киеве хорошо осознают риски публичного отказа экс-военачальника от взаимодействия с Зеленским.

«Залужный отказался, а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов», — сообщил источник газеты. При этом генерал пообещал лично уведомить Ермака, если решит заняться политикой. Однако экс-главком не раскрывает свои планы даже ближайшим соратникам, что создает дополнительную интригу в украинских политических кругах.

Почему Залужный отказался от сотрудничества с Зеленским

Эксперты отметили, что отказ Залужного — это тактический ход перед началом избирательной кампании. Политтехнолог Михаил Павлив заявил NEWS.ru, что у экс-главкома ВСУ налажены тесные связи с командой бывшего президента страны Петра Порошенко.

«У Залужного нет никаких проблем с присоединением или отделением себя от действующей власти. Сейчас у экс-главкома ВСУ более тесные взаимоотношения с командой Порошенко. Есть информация, что политтехнологи бывшего лидера страны занимаются предвыборной кампанией Залужного. Видимо, он видит себя кандидатом в президенты», — пояснил эксперт.

Действующая украинская власть, по словам Павлива, надеется договориться с экс-главкомом, если Зеленский не примет участие в выборах. Однако шансы на такой компромисс с каждым днем становятся все призрачнее.

Когда могут пройти президентские выборы на Украине

Тема возможных выборов приобрела особую актуальность после заявления Порошенко. В интервью нескольким СМИ он заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года.

«Запишите: 26 октября этого года», — заявил Порошенко. При этом он выступил против проведения выборов в ближайшее время и даже контактировал с украинскими дипломатами по этому вопросу.

В свою очередь бывший советник офиса главы государства Алексей Арестович выразил мнение, что введение Киевом санкций против Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко свидетельствует о приближении избирательной кампании. По его словам, готовятся «неправильные выборы».

«С одной стороны, это хорошо, это означает, что, скорее всего, будет прекращение огня, потому что базовым условием проведения выборов является прекращение огня. С другой стороны, мы понимаем, что Зеленский изо всех сил мчится на второй срок», — подчеркнул Арестович.

Ранее украинские власти заявили, что выборы президента, которые должны были состояться в 2024-м, были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский утверждал, что не готов проводить голосование.

Почему Зеленский боится Залужного

Ситуация усугубляется катастрофическим падением рейтингов президента. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что реальная поддержка Зеленского практически отсутствует, а видимость народного одобрения создается исключительно силовыми методами.

«Сегодня всем на Украине заткнули рот, людей убивают, сажают, пытают. Это создает видимость поддержки. Но если говорить о реальности, то ее не существует. Никакой! Мы говорим о стопроцентном антирейтинге Зеленского», — сообщил нардеп NEWS.ru.

По словам Дмитрука, власть на Украине держится только благодаря военному положению, массовым репрессиям и финансовой поддержке Запада. Он заявил, что до начала военного конфликта в стране реальная поддержка Зеленского составляла около 7%.

«Граждане Украины устали от войны, мобилизации и постоянного страха. Люди видят, как их детей отправляют на убой, а олигархи и чиновники вывозят капиталы за границу. В такой ситуации любой альтернативный кандидат, особенно с военным авторитетом, как Залужный, автоматически становится более привлекательным», — пояснил политик.

Кто дышит Зеленскому в затылок

Результаты социологических исследований подтверждают, что власть находится в кризисе. Согласно данным опроса группы «Рейтинг», в котором приняла участие тысяча респондентов, Залужному доверяют 73% украинцев, тогда как Зеленскому — 67%. Более того, 29% опрошенных заявили о полном недоверии главе государства.

Третью позицию в рейтинге занял руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (56% голосов опрошенных), четвертую — главком ВСУ Александр Сырский с показателем 41%. Все лидеры рейтинга, кроме Зеленского, представляют военную сферу, что говорит о запросе общества на сильную руку.

Аналитики отмечают стремительную динамику роста популярности Залужного. Еще полгода назад разрыв между ним и Зеленским составлял лишь 2–3%, теперь бывший главком уверенно лидирует. Особенно показательны региональные данные: в восточных областях Залужному доверяют более 80% жителей.

Почему Зеленский не заинтересован в успехе мирных переговоров с РФ

По мнению политолога Владимира Корнилова, пока трудно сказать, когда состоятся выборы на Украине и будут ли они вообще.

«Порошенко называл конкретные сроки. Мирный процесс должен был начаться летом после подписания мирного соглашения. Соответственно, в конституционные сроки, предусмотренные для выборов парламента, в конце октября, должны были состояться выборы. Но мы видим, что мирный процесс, по сути, не наступил, сроки могут сдвигаться. Выборы могут продолжаться бесконечно», — пояснил эксперт NEWS.ru.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев отметил, что еще рано «хоронить» Зеленского.

«Военные действия продолжаются, мирные переговоры на данный момент заморожены — продвижения нет. Пока идут боевые действия, выборов не будет. Именно поэтому Зеленский делает все для того, чтобы переговоры [президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина] не были плодотворными», — объяснил он NEWS.ru.

