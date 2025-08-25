Найдена причина отказа Залужного от сотрудничества с командой Зеленского

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассчитывает занять место президента Украины, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив, комментируя отказ экс-главкома от сотрудничества с командой украинского лидера Владимира Зеленского в 2024 году. По его словам, у Залужного более тесные связи с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

У Залужного нет никаких проблем с присоединением или отделением себя от действующей власти, потому что она делает что-то плохое. [Отказ сотрудничать] — это не попытка уйти от ответственности. Сейчас [у экс-главкома ВСУ] более тесные взаимоотношения с командой Порошенко. Есть вброс, произошедший по их собственной инициативе, что политтехнологи Порошенко занимаются [предвыборной кампанией] Залужного. Видимо, Залужный видит себя кандидатом в президенты, — сказал Павлив.

При этом, отметил политтехнолог, действующая украинская власть надеется договориться с бывшим главкомом. По словам Павлива, это им необходимо на случай невозможности участия в выборах самого Зеленского.

Ранее сообщалось, что Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского, однако пообещал публично не критиковать президента. При этом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак часто приезжал к экс-главкому с целью уговорить начать сотрудничество.