Зеленский лишился влиятельного союзника на выборах Guardian: Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского на выборах

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный отказался присоединиться к команде президента Владимира Зеленского, пишет Guardian. По данным источника, дипломат пообещал публично не критиковать главу страны. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, отмечают информаторы, часто приезжал к Залужному с соответствующим предложением об официальном вхождении в команду лидера перед выборами.

Залужный отказался, <…> а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов, — уточнил собеседник издания.

При этом посол пообещал Ермаку лично сообщить, если решит пойти в политику. Генерал не раскрыл своих планов даже в личных беседах с ближайшими соратниками, поэтому многие думают, что он лишь ждет момента для вступления в политическую борьбу.

Политологи назвали решение Залужного умной тактикой. Однако собеседник газеты признался, что не верит в борьбу двух «З», назвав подобный сценарий катастрофой для Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский не сможет сместить фокус с проблемы русского языка в стране. Министр так прокомментировал новость о том, что украинский президент исключил возможность признания русского государственным.