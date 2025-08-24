Зеленского уличили в попытке «замять» проблему с русским языком на Украине Лавров: Зеленский не сможет сместить фокус с проблемы русского языка на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не сможет сместить фокус с проблемы русского языка на Украине, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал новость о том, что украинский политик исключил возможность признания русского языка государственным. Фрагмент беседы с Лавровым Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Первый шаг, который не зависит от желаний Зеленского, это отмена всех законов, которые грубейшим образом нарушают уставы ООН, запрещая русский язык и каноническую Украинскую православную церковь, — подчеркнул руководитель МИД.

Ранее военкор Александр Коц выразил мнение, что Зеленский фактически отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за своих заявлений о статусе русского языка. Кроме того, переговорный процесс срывают и европейские лидеры, считает журналист.

До этого стало известно, что Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о возвращении русскому языку официального статуса на Украине. Помимо всего прочего, глава государства обратил внимание на ситуацию вокруг Русской православной церкви на украинской территории, заявив о давлении на верующих.