21 августа 2025 в 17:54

Зеленский неосторожным заявлением отверг переговоры с Путиным

Коц: переговоров не будет из-за отказа Зеленского признать русский язык

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от переговоров с президентом России Владимир Путиным из-за своих заявлений о статусе русского языка, сообщил военкор Александр Коц. Кроме того, по его мнению, переговорный процесс срывают и европейские лидеры.

После сегодняшних выкрутасов Зеленского можно констатировать, что европейские налогоплательщики выкинули деньги на ветер, оплатив визит высоких делегаций в Вашингтон. Он фактически отверг еще одно условие России для долгосрочного прекращения огня. Это права русскоязычного населения Украины. Зеленский наотрез отказался сделать свой родной русский государственным языком, — отметил Коц.

По словам военкора, Зеленский теперь делает все, чтобы даже гипотетическая встреча с Путиным стала невозможна. Он добавил, что к нему присоединились и европейцы, которые выдвигают свои варианты гарантий безопасности, неприемлемые для России.

Ранее Зеленский заявил, что единственным государственным языком на Украине останется украинский. Так он ответил на вопрос журналистов о предоставлении русскому языку статуса второго государственного.

Александр Коц
Владимир Зеленский
Владимир Путин
переговоры
русский язык
