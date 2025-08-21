Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине Зеленский не собирается менять статус русского языка на Украине

На территории Украины государственным языком считается только украинский, заявил президент Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос журналистов о предоставлении русскому языку статуса второго государственного, пишет Lenta.ru.

У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно, — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о возвращении русскому языку официального статуса на Украине. Он настаивал на закреплении этого положения на законодательном уровне. Кроме того, он обратил внимание на ситуацию вокруг Русской православной церкви на украинской территории, заявив о давлении на верующих.

До этого глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов раскритиковал поведение украинских мигрантов в Европе. По его словам, многие соотечественники за границей продолжают говорить на русском языке и не проявляют активности в акциях поддержки Украины. Он добавил, что и внутри страны уровень патриотической активности остается недостаточным.