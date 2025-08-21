Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:30

Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине

Зеленский не собирается менять статус русского языка на Украине

На территории Украины государственным языком считается только украинский, заявил президент Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос журналистов о предоставлении русскому языку статуса второго государственного, пишет Lenta.ru.

У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно, — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о возвращении русскому языку официального статуса на Украине. Он настаивал на закреплении этого положения на законодательном уровне. Кроме того, он обратил внимание на ситуацию вокруг Русской православной церкви на украинской территории, заявив о давлении на верующих.

До этого глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов раскритиковал поведение украинских мигрантов в Европе. По его словам, многие соотечественники за границей продолжают говорить на русском языке и не проявляют активности в акциях поддержки Украины. Он добавил, что и внутри страны уровень патриотической активности остается недостаточным.

русский язык
Украина
Владимир Зеленский
украинский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета
Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах
Охранник букмекерской конторы устроил поножовщину на рабочем месте
В Ростехе сравнили МС-21 с Airbus и Boeing
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.