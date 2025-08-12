Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 19:39

В Киеве раскритиковали украинцев в Европе за русский язык

Глава Института нацпамяти Украины осудил русскоязычных сограждан за рубежом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Руководитель Института национальной памяти Украины Александр Алферов выразил недовольство поведением украинских мигрантов в Европе, сообщает издание «Страна.ua». По его словам, многие соотечественники за границей продолжают говорить на русском языке и не участвуют в акциях поддержки Украины.

Очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины, — заявил Алферов.

Чиновник также отметил недостаточный, по его мнению, уровень патриотической активности внутри страны. Он подчеркнул, что ожидал большего участия граждан как в Украине, так и за ее пределами в мероприятиях, направленных на поддержку государства.

Ранее украинский омбудсмен Елена Ивановская заявила, что исполнение музыкальных произведений на русском языке формально не нарушает закон «О государственном языке», принятый в 2019 году. Однако она уточнила, что существуют другие нормативные акты, ограничивающие такую возможность. В частности, был упомянут закон «О культуре», который запрещает исполнение песен российских авторов.

