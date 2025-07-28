На Украине признали законность пения на русском языке Омбудсмен Ивановская признала законность на Украине исполнения песен на русском

Исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Однако это могут запрещать другие нормативные документы.

Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам, — пояснила чиновница.

Она напомнила, что в стране действует закон «О культуре», запрещающий исполнение песен российских исполнителей. Кроме того, в Киеве на местном уровне запрещено публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Ранее Елена Ивановская потребовала вычеркнуть упоминание русского языка из конституции страны. Она отметила, что необходимо «устранить символическое неравенство в законодательстве».

До этого образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предложила учителям не разговаривать со школьниками на русском языке. Она заявила, что педагоги не обязаны общаться на «иностранном», и призвала оказывать таким образом «мягкое» влияние на школьников.