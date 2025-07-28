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28 июля 2025 в 16:55

На Украине признали законность пения на русском языке

Омбудсмен Ивановская признала законность на Украине исполнения песен на русском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Однако это могут запрещать другие нормативные документы.

Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам, — пояснила чиновница.

Она напомнила, что в стране действует закон «О культуре», запрещающий исполнение песен российских исполнителей. Кроме того, в Киеве на местном уровне запрещено публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Ранее Елена Ивановская потребовала вычеркнуть упоминание русского языка из конституции страны. Она отметила, что необходимо «устранить символическое неравенство в законодательстве».

До этого образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предложила учителям не разговаривать со школьниками на русском языке. Она заявила, что педагоги не обязаны общаться на «иностранном», и призвала оказывать таким образом «мягкое» влияние на школьников.

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Украина
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