Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предложила учителям не разговаривать со школьниками на русском языке, передает издание «Страна.ua». Она заявила, что педагоги не обязаны общаться на «иностранном» языке.
Вы можете отказаться, и сказать, что не понимаете язык, на котором общается ученик на уроке или перерыве. Таким образом оказывать «мягкое» влияние на школьников, — заявила чиновница
Ранее помощник президента РФ помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о строгой цензуре в украинских школах. По его словам, она создает угрозу для учеников. изучающих русский контент. Подростки и их родные могут попасть в неприятности, если будут читать российские ресурсы, констатировал Мединский.
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская также подчеркнула, что Россия и Украина всегда будут скреплены общими историческими и культурными корнями. Она выразила надежду на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. Экс-прокурор заявила, что умение договариваться и строить будущее с учетом различий, но будучи при этом связанными единым происхождением, — это задача сегодняшнего дня.