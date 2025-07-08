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08 июля 2025 в 18:57

Украинских учителей заставляют не понимать русский язык

Украинским учителям посоветовали не общаться со школьниками на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предложила учителям не разговаривать со школьниками на русском языке, передает издание «Страна.ua». Она заявила, что педагоги не обязаны общаться на «иностранном» языке.

Вы можете отказаться, и сказать, что не понимаете язык, на котором общается ученик на уроке или перерыве. Таким образом оказывать «мягкое» влияние на школьников, — заявила чиновница

Ранее помощник президента РФ помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о строгой цензуре в украинских школах. По его словам, она создает угрозу для учеников. изучающих русский контент. Подростки и их родные могут попасть в неприятности, если будут читать российские ресурсы, констатировал Мединский.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская также подчеркнула, что Россия и Украина всегда будут скреплены общими историческими и культурными корнями. Она выразила надежду на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. Экс-прокурор заявила, что умение договариваться и строить будущее с учетом различий, но будучи при этом связанными единым происхождением, — это задача сегодняшнего дня.

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