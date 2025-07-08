«Как взмах крыла бабочки»: Поклонская высказалась о вражде России и Украины Поклонская высказалась за установление мира между Россией и Украиной

Россия и Украина всегда будут скреплены общими историческими и культурными корнями, несмотря на вражду в настоящий момент, заявила экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале. Она выразила надежду, что, несмотря на конфликт, Москва и Киев смогут прийти к заключению мира.

Поклонская подчеркнула, что умение договариваться и строить будущее с учетом различий, но будучи при этом связанными единым происхождением, — это задача сегодняшнего дня. По ее словам, разругавшись с родными «из-за горечи обиды от потерь, боли и страха, мы отсекаем от себя свою же часть».

Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, перешагнув через боль или гордыню, став «над» ситуацией и установив мир с тем, кем враждуешь, но кто является твоей частью <…> это работает как взмах крыла бабочки. Пусть этот взмах принесет новый этап нашей жизни, — написала Поклонская.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявлял, что Украина могла подписать мирный договор с Россией еще в конце февраля 2022 года, если бы в Киеве хотели мира. По его словам, также на это повлияла неспособность украинских властей самостоятельно принимать решения.

Также он заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле представители Украины предлагали установить перемирие на 30 или 60 дней. Киев сослался на необходимость такой инициативы для подготовки встречи российского и украинского лидеров, добавил Мединский.