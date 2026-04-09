Политолог объяснил съемку Поклонской в провокационных образах

Интервью экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Радведы (Натальи) Поклонской с Ксенией Собчак было направлено на демонстрацию ее «нормальности», заявил политолог Евгений Минченко в своем Telegram-канале. Во время съемки она выглядела «отлично и не безумной», добавил он.

Заодно [интервью могло иметь целью] напомнить и героическую историю, и то, что статус советника генпрокурора до сих пор сохраняется, — отметил Минченко.

Ранее экс-депутат объяснила, что христианство не является ее философией жизни. По словам Поклонской, ее выбор продиктован жизненным опытом и убеждениями. До этого она поздравила россиян с языческим праздником весеннего равноденствия Остара. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором объяснила, что божество символизирует пробуждение стихии воды и обновление жизни.

До этого Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением — таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году. По ее словам, она разорвала отношения «вообще с любой авраамической религией».

