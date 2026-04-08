Поклонская пожаловалась на оскорбления после интервью Собчак

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала в Telegram-канале, что ее начали оскорблять после выхода интервью журналистке Ксении Собчак. Она отметила, что большинство претензий к ней связаны со словами в адрес христианства.

Я понимаю: посыл подобных оскорблений в мой адрес со стороны людей, пропитанных «любовью к ближнему» (как говорят: как ты хлеб ни назови, он не перестанет быть хлебом, по-украински — «хлібом»), — это лукавство, — написала Поклонская.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что интервью бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской у телеведущей Ксении Собчак является актом духовного падения. Он призвал бывшего депутата Госдумы раскаяться за отказ от христианства в пользу языческих верований. Он подчеркнул, что переход Поклонской к неоязычеству — это не просто смена вероисповедания, поскольку она не только изменила свое имя на Радведу, но и начала носить руны, а также отмечать кельтские языческие праздники.

До этого Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением — таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году. По ее словам, она разорвала отношения «вообще с любой авраамической религией».