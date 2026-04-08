Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 11:43

Поклонская пожаловалась на оскорбления после интервью Собчак

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала в Telegram-канале, что ее начали оскорблять после выхода интервью журналистке Ксении Собчак. Она отметила, что большинство претензий к ней связаны со словами в адрес христианства.

Я понимаю: посыл подобных оскорблений в мой адрес со стороны людей, пропитанных «любовью к ближнему» (как говорят: как ты хлеб ни назови, он не перестанет быть хлебом, по-украински — «хлібом»), — это лукавство, — написала Поклонская.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что интервью бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской у телеведущей Ксении Собчак является актом духовного падения. Он призвал бывшего депутата Госдумы раскаяться за отказ от христианства в пользу языческих верований. Он подчеркнул, что переход Поклонской к неоязычеству — это не просто смена вероисповедания, поскольку она не только изменила свое имя на Радведу, но и начала носить руны, а также отмечать кельтские языческие праздники.

До этого Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением — таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году. По ее словам, она разорвала отношения «вообще с любой авраамической религией».

Общество
Наталья Поклонская
Ксения Собчак
угрозы
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.