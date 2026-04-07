«Акт падения»: общественник об образе Поклонской на интервью у Собчак

Общественник Иванов назвал интервью Поклонской у Собчак актом духовного падения

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Интервью бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской у телеведущей Ксении Собчак является актом духовного падения, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он призвал бывшего депутата Госдумы раскаяться за отказ от христианства в пользу языческих верований.

То, что мы увидели в интервью Натальи Поклонской Ксении Собчак, — это не просто эпатаж, блондинистый парик и кожаная куртка, это акт духовного падения, продемонстрированный в самые скорбные дни церковного года. Начало Страстной седмицы — время, когда православные христиане скорбят о страданиях Христа. Это не случайность. Поклонская, которая еще вчера позиционировала себя как защитницу веры, борца за канонизацию Николая II и против фильма «Матильда», сегодня публично заявляет о разрыве с христианством, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что переход Поклонской к неоязычеству — это не просто смена вероисповедания, поскольку она не только изменила свое имя на Радведу, но и начала носить руны, а также отмечать кельтские языческие праздники. По мнению общественника, некоторые люди связывают ее поступок с модой на неоязычество, однако в этом есть нечто более тревожное: отказ от благодати, полученной при крещении.

Я призываю всех верующих молиться о вразумлении заблудших, а Поклонской напоминаю: Бог поругаем не бывает. И те, кто сознательно отвергает Христа ради языческих богов, пожнут горькие плоды. Покаяние еще возможно. Но каждый день, прожитый в образе Радведы и с рунами на теле, уводит ее все дальше от спасительного берега Церкви, — резюмировал Иванов.

Ранее Поклонская поделилась в личном Telegram-канале фотографиями с тремя новыми образами. Экс-депутат назвала свои костюмы «Провокационный», «Воин» и «Дракула».

Общество
Наталья Поклонская
Ксения Собчак
интервью
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
