06 апреля 2026 в 15:43

Поклонская представила три провокационных образа в латексе и золоте

Поклонская опубликовала фото в трех провокационных образах

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская представила в своем Telegram-канале три новых образа. Она назвала костюмы «Провокационный», «Воин» и «Дракула».

Для первого образа Поклонская облачилась в свободное латексное мини-платье и дополнила образ париком с короткой стрижкой. Для второго наряда она выбрала черные брюки и блузку, а также массивные украшения. На третьем фото она показала расшитый золотыми узорами жакет.

Ранее экс-депутат объяснила, что христианство не является ее философией жизни. По словам Поклонской, ее выбор продиктован жизненным опытом и убеждениями.

До этого Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением — таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году. По ее словам, она разорвала отношения «вообще с любой авраамической религией».

Несколько недель назад Поклонская поздравила россиян с языческим праздником весеннего равноденствия Остара. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором объяснила, что божество символизирует пробуждение стихии воды и обновление жизни. Также рассказала о традиции сжигать чучело в эти дни.

