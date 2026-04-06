«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак объяснила, что христианство не является ее философией жизни. По словам Поклонской, ее выбор продиктован жизненным опытом и убеждениями.

Мой осознанный выбор прошел спустя 40 лет после моего рождения, когда я прошла путь христианства от начала до конца. <...> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» — рассказала она.

Ранее Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением — таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году. По ее словам, она разорвала отношения «вообще с любой авраамической религией».

Несколько недель назад она поздравила россиян с языческим праздником весеннего равноденствия Остара. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором объяснила, что божество символизирует пробуждение стихии воды и обновление жизни. Также рассказала о традиции сжигать чучело в эти дни.