Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 15:20

«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства

Поклонская объяснила, что христианство не является ее философией жизни

Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак объяснила, что христианство не является ее философией жизни. По словам Поклонской, ее выбор продиктован жизненным опытом и убеждениями.

Мой осознанный выбор прошел спустя 40 лет после моего рождения, когда я прошла путь христианства от начала до конца. <...> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» — рассказала она.

Ранее Поклонская заявила, что ее отказ от христианства был осознанным решением — таким же, как поддержка крымского референдума в 2014 году. По ее словам, она разорвала отношения «вообще с любой авраамической религией».

Несколько недель назад она поздравила россиян с языческим праздником весеннего равноденствия Остара. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором объяснила, что божество символизирует пробуждение стихии воды и обновление жизни. Также рассказала о традиции сжигать чучело в эти дни.

Общество
Наталья Поклонская
христианство
религии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Стало известно, кто может подсидеть США и занять главенствующую роль в НАТО
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.