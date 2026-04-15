Подготовку мирного соглашения между Москвой и Киевом необходимо вести с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на все риски, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал высказывание бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая отметила, что подписание мира должен взять на себя другой украинский лидер. По словам Чепы, данный вопрос пока остается открытым.

Конечно, Поклонская права относительно характеристик Зеленского. Но, я думаю, что сегодня, в какой бы степени это ни было рискованно, подготовку мирного договора надо вести с ним. Есть еще такой момент: если подписание будет после выборов, то действующий президент Украины точно потребует прекращения огня. В сегодняшних условиях тотального контроля СБУ и НАБУ, которые работают на власть, не факт, что выборный процесс может быть прозрачным. То есть никто не может результат гарантировать. Все мы хотим заключения мирного соглашения как можно быстрее. Кто будет подписывать — вопрос в какой-то степени открыт, но подготовка уже должна вестись, — сказал Чепа.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинские власти во главе с Зеленским не сделают никаких шагов для окончательного разрешения кризиса в стране. По его словам, Киеву выгодно продолжение конфликта.