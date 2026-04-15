15 апреля 2026 в 13:20

В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины

Депутат Чепа: сегодняшнюю подготовку мирного соглашения надо вести с Зеленским

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подготовку мирного соглашения между Москвой и Киевом необходимо вести с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на все риски, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал высказывание бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая отметила, что подписание мира должен взять на себя другой украинский лидер. По словам Чепы, данный вопрос пока остается открытым.

Конечно, Поклонская права относительно характеристик Зеленского. Но, я думаю, что сегодня, в какой бы степени это ни было рискованно, подготовку мирного договора надо вести с ним. Есть еще такой момент: если подписание будет после выборов, то действующий президент Украины точно потребует прекращения огня. В сегодняшних условиях тотального контроля СБУ и НАБУ, которые работают на власть, не факт, что выборный процесс может быть прозрачным. То есть никто не может результат гарантировать. Все мы хотим заключения мирного соглашения как можно быстрее. Кто будет подписывать — вопрос в какой-то степени открыт, но подготовка уже должна вестись, — сказал Чепа.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинские власти во главе с Зеленским не сделают никаких шагов для окончательного разрешения кризиса в стране. По его словам, Киеву выгодно продолжение конфликта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион направил Дагестану 300 тонн гумпомощи
Глава Пентагона Хегсет пропустит встречу в формате «Рамштайн»
Адвокат раскрыл, высоки ли шансы Чекалина на пересмотр приговора
Мигранты пытались незаконно проникнуть в столичный детский центр
Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Центробанк выпустит новую памятную монету
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

