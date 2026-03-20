Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником весеннего равноденствия Остара. В своем Telegram-канале она опубликовала пост, в котором объяснила, что Остара символизирует пробуждение стихии воды и обновление жизни.

В дни весеннего равноденствия — с 20 по 23 марта — в древности считалось, что начинается новый год. Именно в это время формируется и закладывается все то, что проявится в будущем, — написала она.

Поклонская также рассказала о традиции сжигать чучело в эти дни. По ее словам, те, кто «обладал духовной смелостью», освобождались от всего ненужного, а огонь символизировал прощание со старым и очищение пространства для нового.

В своем посте Поклонская упомянула, что в эти дни чествовали богинь разных пантеонов как воплощение силы жизни, любви и плодородия. В качестве примера она привела Фрейю, Афродиту, Деметру, Астарту, Иштар, Хатор, Кали, Лелю и Стару (Эостру).

Остара — это божество из древнегерманской мифологии, олицетворяющее приход весны и пробуждение природы. По мнению некоторых исследователей, она была общеевропейской богиней рассвета.

