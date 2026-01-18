«Вечный реквизит»: Поклонская о Тимошенко

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская в Telegram-канале назвала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко «вечным реквизитом украинской политики». Она напомнила, что еще во времена Майдана Тимошенко использовали для отвлечения внимания, что происходит и сейчас.

Юлия Тимошенко как вечный реквизит украинской политики, — написала Поклонская.

По мнению советника Генпрокурора, нынешние украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленский пытаются сделать так, чтобы народ не заметил «разворовывания страны» и «разжигания ненависти». Как считает Поклонская, на фоне политических элит фигура Тимошенко выглядит «безобидным младенцем».

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что шансы Тимошенко победить на президентских выборах оцениваются как нулевые. По его словам, в стране сейчас распространяется примитивная политтехнологическая идея о том, что если бы в 2019 году победила Тимошенко, то конфликта удалось бы избежать, однако она не имеет под собой оснований.