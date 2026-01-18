Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 17:48

«Вечный реквизит»: Поклонская о Тимошенко

Поклонская назвала Тимошенко вечным реквизитом украинской политики

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская в Telegram-канале назвала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко «вечным реквизитом украинской политики». Она напомнила, что еще во времена Майдана Тимошенко использовали для отвлечения внимания, что происходит и сейчас.

Юлия Тимошенко как вечный реквизит украинской политики, — написала Поклонская.

По мнению советника Генпрокурора, нынешние украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленский пытаются сделать так, чтобы народ не заметил «разворовывания страны» и «разжигания ненависти». Как считает Поклонская, на фоне политических элит фигура Тимошенко выглядит «безобидным младенцем».

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что шансы Тимошенко победить на президентских выборах оцениваются как нулевые. По его словам, в стране сейчас распространяется примитивная политтехнологическая идея о том, что если бы в 2019 году победила Тимошенко, то конфликта удалось бы избежать, однако она не имеет под собой оснований.

Наталья Поклонская
Юлия Тимошенко
политика
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК похитили еще одного православного священника
Атакованный в Ростове-на-Дону дом временно откроют для жильцов
Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Германия выступила с решительным заявлением в адрес США
Любовь к популярному напитку довела миллениала до неизлечимой болезни
«Вечный реквизит»: Поклонская о Тимошенко
Школы Улан-Удэ ушли на удаленку
МИД Ирана назвал организаторов беспорядков в стране
В ГД отреагировали на идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР
Грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone
Пенсионер признался в «схеме Долиной», но остался с проданным жильем
Орбан присоединился к Совету мира Трампа
Пенсионерка выпала из кабины строительного крана и выжила
«Жлобство»: Собчак «разгромила» сервис фешенебельного отеля в Париже
Слониха спасла своего детеныша во время наводнения
Макрон намерен вступить с Трампом в схватку за Гренландию
Украинский военный смог продержаться на поле боя лишь 20 минут
Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская
Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой на матче с «Флорида Пантерз»
«Желание гегемонии»: депутат о создании Трампом Совета мира по Газе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.