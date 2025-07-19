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19 июля 2025 в 18:48

На Украине потребовали вычеркнуть из конституции русский язык

Омбудсмен Украины Ивановская потребовала убрать русский язык из конституции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть упоминание русского языка из конституции страны, передает «Укринформ». По ее убеждению, законодательство следует освободить от «инструмента дестабилизации». Ивановская отметила, что необходимо «устранить символическое неравенство в законодательстве».

В частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации, — заявила она.

Ранее образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предложила учителям не разговаривать со школьниками на русском языке. Она заявила, что педагоги не обязаны общаться на «иностранном», и призвала оказывать таким образом «мягкое» влияние на школьников

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о строгой цензуре в украинских школах. По его словам, она создает угрозу для учеников, изучающих русский контент. Подростки и их родные могут попасть в неприятности, если будут читать российские ресурсы, констатировал Мединский.

Украина
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омбудсмены
законы
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