Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 20:06

В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: репрессии дают Зеленскому только видимость поддержки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

У президента Украины Владимира Зеленского минимальная поддержка внутри страны, ее видимость создают репрессии, рассказал NEWS.ru депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его словам, граждан страны массово убивают, сажают в тюрьму и пытают.

Сегодня всем на Украине заткнули рот, людей убивают, сажают, пытают. Это создает видимость поддержки. Но если говорить о реальности, о реальной поддержке граждан на Украине, то ее не существует. Никакой! Мы говорим о стопроцентном антирейтинге Зеленского, — заявил Дмитрук.

Депутат заявил, что действующий режим держится только благодаря военному положению, установленному на Украине, благодаря репрессиям и поддержке Запада. Он также напомнил, что реальная поддержка Зеленского до 24 февраля 2022 года составляла в районе 7% в среднем по Украине.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел главу государства Владимира Зеленского в рейтинге доверия среди жителей страны. В исследовании приняли участие 1000 респондентов. 29% из них заявили, что совсем не доверяют президенту Украины.

Владимир Зеленский
Верховная рада
нардеп
Украина
Михаил Розен
М. Розен
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Раскрыта личность задержанного по делу о «Северных потоках» украинца
«Москвич» прокомментировал новость об отсутствии спроса на свою новинку
В России озвучили требования к расследованию диверсии на «Северных потоках»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.