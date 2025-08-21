У президента Украины Владимира Зеленского минимальная поддержка внутри страны, ее видимость создают репрессии, рассказал NEWS.ru депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его словам, граждан страны массово убивают, сажают в тюрьму и пытают.

Сегодня всем на Украине заткнули рот, людей убивают, сажают, пытают. Это создает видимость поддержки. Но если говорить о реальности, о реальной поддержке граждан на Украине, то ее не существует. Никакой! Мы говорим о стопроцентном антирейтинге Зеленского, — заявил Дмитрук.

Депутат заявил, что действующий режим держится только благодаря военному положению, установленному на Украине, благодаря репрессиям и поддержке Запада. Он также напомнил, что реальная поддержка Зеленского до 24 февраля 2022 года составляла в районе 7% в среднем по Украине.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел главу государства Владимира Зеленского в рейтинге доверия среди жителей страны. В исследовании приняли участие 1000 респондентов. 29% из них заявили, что совсем не доверяют президенту Украины.