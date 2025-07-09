Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия граждан Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел главу государства Владимира Зеленского в рейтинге доверия среди жителей страны, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на данные опроса социологической группы «Рейтинг». В исследовании приняли участие тысяча респондентов.

Так, Залужному выразили доверие 73% опрошенных, а Зеленскому — 67%. При этом 29% заявили, что совсем не доверяют президенту Украины.

Третью позицию в рейтинге занял руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов с показателем доверия 56%. Четвертое место досталось действующему главкому ВСУ Александру Сырскому, которому доверяет 41% участников опроса.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о разногласиях в офисе Зеленского. По его словам, внутреннее управление рассыпается из-за вице-премьера страны Алексея Чернышова.

Ранее Зеленский призывал союзников Киева ввести «болезненные санкции» против Москвы, а также тех, кто покупает у нее нефть. Президент Украины выступил с таким требованием после утверждений о масштабной атаке ВС России.