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09 июля 2025 в 11:45

Зеленский снова призвал к санкциям против России

Зеленский заявил о масштабной атаке ВС России и призвал к болезненным санкциям

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Владимир Зеленский заявил о «новой масштабной атаке» ВС России по территории Украины. В своем Telegram-канале он также призвал союзников Киева ввести «болезненные санкции» против Москвы и тех, «кто покупает у нее нефть».

Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь. И только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции — болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами, — заявил Зеленский.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска будут и дальше наносить удары по украинской территории в ответ на угрозы, исходящие со стороны Зеленского. В перспективе Москва может использовать авиацию для атак в глубине Украины, что даст войскам на земле возможность существенно продвинуться вперед.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что угрозы в адрес России со стороны Зеленского на самом деле скрывают за собой немецкую агрессию. Канцлер Германии Фридрих Мерц не так давно сообщил, что ФРГ намерена перенести на украинскую территорию производство ракетного вооружения, напомнил парламентарий.

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Украина
Россия
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