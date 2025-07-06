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06 июля 2025 в 16:48

В Госдуме нашли тайный смысл угроз Зеленского в адрес России

Депутат Колесник: за угрозами Зеленского в адрес России стоит агрессия Германии

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Угрозы в адрес России со стороны украинского лидера Владимира Зеленского на самом деле скрывают за собой немецкую агрессию, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Колесник в комментарии для Lenta.ru. Канцлер Германии Фридрих Мерц не так давно сообщил, что ФРГ намерена перенести на украинскую территорию производство ракетного вооружения, напомнил парламентарий.

То есть это агрессия со стороны Германии в чистом виде, которая непонятно какое отношение к этому конфликту имеет, — высказался депутат.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска будут и дальше наносить удары по украинской территории в ответ на угрозы, исходящие со стороны Зеленского. В перспективе Москва может использовать авиацию для атак в глубине Украины, что даст войскам на земле возможность существенно продвинуться вперед.

Также он предположил, что за заявлениями украинского президента об изготовлении в стране дальнобойных ракет могут скрываться поставки западного вооружения. Идея о создании производства такого оружия под постоянными ударами российской армии выглядит подозрительно, добавил эксперт.

Владимир Зеленский
Украина
Германия
ракеты
угрозы
Россия
Андрей Колесник
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