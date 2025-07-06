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06 июля 2025 в 14:58

«Много тумана»: Зеленского заподозрили во лжи о производстве оружия

Военэксперт Дандыкин: производство оружия для ВСУ может скрывать поставки Запада

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

За словами президента Украины Владимира Зеленского о производстве дальнобойного оружия могут скрываться поставки западных ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, очень подозрительно выглядит реализация производства под ракетными ударами ВС РФ.

То, что Зеленский говорит о производстве дальнобойного оружия, может быть замаскированными поставками ракет Запада, просто под маркировкой Украины. Уж больно подозрительно. Как они смогли все это реализовать, создать с такими характеристиками под нашими ракетными ударами. Здесь много тумана напускается, — высказался Дандыкин.

Он отметил, что Украине хотелось бы достать российские регионы дальностью 500–600 км. Для этого, по словам военэксперта, ВСУ могут использовать подполье, замаскированные ячейки, которые сейчас успешно вскрываются ВС РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве вооружений. Договоренность стала частью масштабной стратегии Киева по расширению международного сотрудничества в оборонной сфере.

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