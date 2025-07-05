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05 июля 2025 в 21:46

Зеленский анонсировал совместное производство оружия с европейской страной

Украина заключила договор о совместном производстве вооружений с Данией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве вооружений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Договоренность стала частью масштабной стратегии Киева по расширению международного сотрудничества в оборонной сфере.

Зеленский анонсировал заключение аналогичных соглашений по производству беспилотников и других видов вооружений. Особое внимание президент уделил партнерству с США. По его словам, благодаря новым договоренностям Украина уже в этом году получит от американской стороны «сотни тысяч дронов на специальных условиях».

Ранее стало известно, что чиновники из администрации Киева могли вступить в сговор с командованием 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) на Сумском направлении в зоне СВО. Отмечалось, что речь идет о закупке беспилотников.

До этого сообщалось, что сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области бесследно исчезли. Кроме того, по словам силовиков, в регион украинское командование перебросило целый батальон, в составе которого служат в основном лица предпенсионного возраста.

Украина
Владимир Зеленский
Дания
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