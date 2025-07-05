Зеленский анонсировал совместное производство оружия с европейской страной Украина заключила договор о совместном производстве вооружений с Данией

Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве вооружений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Договоренность стала частью масштабной стратегии Киева по расширению международного сотрудничества в оборонной сфере.

Зеленский анонсировал заключение аналогичных соглашений по производству беспилотников и других видов вооружений. Особое внимание президент уделил партнерству с США. По его словам, благодаря новым договоренностям Украина уже в этом году получит от американской стороны «сотни тысяч дронов на специальных условиях».

Ранее стало известно, что чиновники из администрации Киева могли вступить в сговор с командованием 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) на Сумском направлении в зоне СВО. Отмечалось, что речь идет о закупке беспилотников.

До этого сообщалось, что сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области бесследно исчезли. Кроме того, по словам силовиков, в регион украинское командование перебросило целый батальон, в составе которого служат в основном лица предпенсионного возраста.