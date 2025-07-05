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05 июля 2025 в 17:23

Команду Кличко заподозрили в сговоре с ВСУ из-за БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Чиновники из администрации Киева могли вступить в сговор с командованием 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) на Сумском направлении в зоне СВО, заявили ТАСС российские силовики. Отмечается, что речь идет о закупке беспилотников.

Одни обвиняют командование 225-го ОШП в присвоении дорогостоящей техники, другие говорят о коррупции в рядах киевской городской администрации. Предполагаем, что вороватые чиновники столичной администрации из команды В. Кличко вступили в сговор с бывшими уголовниками, занявшими командные должности в 225-м ОШП, — сказал источник.

По данным украинских СМИ, в 225-м отдельном штурмовом полку разразился скандал с исчезновением крупной партии дронов. Как утверждают источники, переданные киевской мэрией под руководством Виталия Кличко более двух тысяч FPV-дронов и свыше 200 квадрокоптеров Mavic так и не поступили в войска, хотя были официально закуплены для нужд этого подразделения.

Ранее стало известно, что сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области бесследно исчезли. Кроме того, по словам силовиков, в регион украинское командование перебросило целый батальон, в составе которого служат в основном лица предпенсионного возраста.

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