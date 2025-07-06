Военэксперт раскрыл, как Россия может ответить на угрозы Зеленского Военэксперт Дандыкин: на угрозы Зеленского РФ ответит интенсивными ударами

Россия продолжит удары в ответ на угрозы президента Украины Владимира Зеленского с еще большей интенсивностью, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. В перспективе, по его словам, российская армия может нанести удары с помощью авиации на большую глубину, что позволит войскам продвинуться вперед.

Очевидно, что Украина все больше и больше приходит к террору. Я думаю, что наши удары в ответ на угрозы Зеленского будут продолжаться и продолжаться с большей интенсивностью по части применения беспилотников, применения ракетных войск, и в перспективе это будет применение нашей пилотируемой авиации на большую глубину, что позволит нам продвигаться вперед, — считает Дандыкин.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы России провели массовую атаку по целям на Украине в ночь на 4 июля. По его словам, это был один из самых масштабных воздушных ударов.

Прежде депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что комбинированные удары по Киеву являются сигналом для Европы. Он призвал лидеров европейских стран, в том числе канцлера Германии Фридриха Мерца, подумать и беречь голову.