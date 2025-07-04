Зеленский пожаловался на мощнейший удар по Украине Зеленский сообщил о массированной атаке ВС России на Украину в ночь на 4 июля

Вооруженные силы России провели массовую атаку по целям на Украине в ночь на 4 июля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара. Это был один из самых масштабных воздушных ударов. <…> В общей сложности 550 целей, — сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, в столице воздушную тревогу отменили к девяти часам утра. Также удары наносились по Днепровской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областям, рассказал украинский лидер.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что комбинированные удары по Киеву являются сигналом для Европы. Он призвал лидеров европейских стран, в том числе канцлера Германии Фридриха Мерца, подумать и беречь голову.

Парламентарий также заявил: мощные удары по объектам ВПК под Киевом подтолкнут Украину начать переговоры с Россией. В столице были атакованы ключевые объекты военной инфраструктуры, включая аэродром Жуляны, где находятся склады боеприпасов и беспилотников ВСУ, пояснил депутат. Минобороны никак не комментировало эту информацию.