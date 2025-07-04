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04 июля 2025 в 10:53

В Госдуме назвали главные цели мощнейших ударов по Киеву

Депутат Колесник: удары по Киеву подтолкнут Украину к переговорам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мощные удары по объектам ВПК под Киевом подтолкнут Украину начать переговоры с Россией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, были атакованы ключевые объекты военной инфраструктуры, включая аэродром Жуляны, где находятся склады боеприпасов и беспилотников ВСУ.

Были нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в частности по аэродрому Жуляны, что уже ближе к Киеву, это практически окраина Киева, там склады боеприпасов, БПЛА. Нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, которая снабжает ВСУ электроэнергией, таких на Украине очень много. Плюс идет психологическое воздействие на Киев, это означает, что ему быстрее надо начинать переговоры, дальше будет хуже, надо принимать решение. Не думать, а принимать, время думать прошло, — пояснил Колесник.

Он подчеркнул, что уничтожение остатков западной техники и сокращение поставок от США оставляют Украине все меньше возможностей для сопротивления. Депутат призвал Киев как можно скорее начать переговоры, иначе последствия будут еще тяжелее.

Также уничтожается остаток западной техники, США постепенно перекрывают поставки ВСУ. Украина постоянно пытается атаковать российские города. Для Украины дальше будет гораздо хуже, если Киев не примет решение о переговорах. Мы и серую зону создаем. И пока вся Украина не стала серой зоной, надо переговоры начинать. Лимит доверия к Украине исчерпан, они сами должны проявить инициативу, — резюмировал Колесник.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска совершили серию атак на Киевскую область. По его словам, под ударом оказались система противовоздушной обороны, склады и объекты с горюче-смазочными материалами. Он добавил, что атаки привели к перегрузке ПВО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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