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04 июля 2025 в 11:13

В Госдуме раскрыли, как удары по Киеву повлияют на Европу

Депутат Колесник: удары по Киеву стали сигналом для всей Европы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Комбинированные удары по Киеву являются сигналом для Европы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он призвал лидеров европейских стран, в том числе канцлера Германии Фридриха Мерца, подумать и беречь голову.

Удары по Киеву стали сигналом, в том числе западным странам, в том числе для Германии, которая продолжает поставлять оружие. Вся Европа забирает последние гроши из карманов людей ради поставок. Мерц все никак не определится с ракетами TAURUS, не угомонится. Пусть тоже подумает. Пусть Европа бережет голову, — сказал Колесник.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Киев подвергся массированной комбинированной атаке российских ударных беспилотников и баллистики. По данным канала, основной целью стал столичный аэропорт имени Игоря Сикорского (Жуляны). Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военкор Евгений Поддубный ранее заявил, что массированный ночной удар по объектам на Украине в основном пришелся по Киеву и Киевской области. По его словам, среди пораженных объектов Национальная академия СБУ, аэропорты, а также таможенный терминал, расположенный в районе железнодорожной станции Васильков-1. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

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