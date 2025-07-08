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08 июля 2025 в 17:06

Украинский блогер рассказал о серьезном разладе в окружении Зеленского

Шарий: внутри команды Зеленского явно произошел треск лояльности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В офисе президента Украины рассыпается управление из-за дела сбежавшего вице-премьера страны Алексея Чернышова, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский якобы потребовал прекратить дело в отношении Чернышова, но глава офиса Андрей Ермак отстранился.

Вице-премьер Чернышов в какой-то момент стал неформально близким человеком к Зеленскому. <…> Внутри команды Зеленского — явный треск лояльности. <…> Управление рассыпается, — рассказал Шарий.

О том, что Чернышов сбежал, сообщил руководитель отдела расследований «Украинской правды» Михаил Ткач. По его словам, министр поехал в Вену вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским еще 16 июня, а затем пропал.

Позже Чернышов опроверг в социальных сетях слухи о своем бегстве и подтвердил возвращение в страну. Он отметил, что завершил важную командировку и собирается вернуться к работе в правительстве.

При этом СМИ распространяли информацию о том, что Чернышов не возвращается из-за крупного коррупционного скандала. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении масштабной преступной схемы в строительной отрасли.

Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Украина
офис президента
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