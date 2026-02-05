Запад испугался слов Захаровой, «Самолет» просит 50 млрд рублей: что дальше

На Западе обеспокоились позицией Москвы по поводу иностранных войск на Украине, инсайдеры считают, что президент Владимир Зеленский смирился с территориальными уступками, крупнейший застройщик «Самолет» попросил льготный кредит в размере 50 млрд рублей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Иностранные солдаты станут законной целью: заявление МИД России напугало Запад

Британская газета Daily Express написала, что на Западе растет тревога после резкого предупреждения российского МИД в адрес стран, планирующих отправку военного контингента на Украину. Издание отмечает, что Москва готова к радикальным мерам в случае появления иностранных войск в зоне конфликта.

«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — пишет издание.

Поводом для публикации стало заявление представителя МИД Марии Захаровой, которая назвала размещение сил так называемой «коалиции желающих» абсолютно неприемлемым. В министерстве подчеркнули, что любые иностранные подразделения на украинской территории будут рассматриваться как законные военные цели для российских вооруженных сил.

Кроме того, Захарова заявила, что Блок НАТО планирует неприкрытую военную интервенцию на Украину. Так она отреагировала на слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что после урегулирования украинского конфликта в страну отправят войска, вооружения, авиацию и флот от «коалиции желающих».

Также член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что Россия никогда не согласится на ввод войск НАТО на Украину. Он подчеркнул, что заявления Рютте говорят о желании затянуть украинский конфликт.

«Рютте заявил, что, как только будет заключен мир, НАТО немедленно введет на Украину войска, что для нас неприемлемо. Никогда ни президент, ни правительство России на это дело не пойдут. Я понимаю, что это говорится для того, чтобы затянуть кризис на Украине на как можно более долгий срок. Слишком многие люди заинтересованы, чтобы украинский конфликт продолжался», — высказался он.

Финиш СВО близко? Зеленский сменил свою позицию

Инсайдеры видят признаки того, что СВО выходит на финиш. По их мнению, Зеленского прогнули и он выполнит условия России по территориальному вопросу.

«Наш источник в офисе президента (ОП) сообщил, что ОП спустил команду лидерам общественного мнения и политтехнологам медленно менять позицию относительно мирного трека. Теперь территориальный вопрос важен, но он должен стать вторичным <…>. Как уточняет источник, по мере переговоров в Абу-Даби информационная повестка в стране будет меняться», — утверждает украинский Telegram-канал «Резидент».

В то же время инсайдеры говорят, что замена Зеленскому уже подоспела. Ею, как утверждается, может стать губернатор Николаевской области Виталий Ким, который призвал к перемирию с Россией в недавнем интервью британской газете The Independent.

Источник считает: Кремль рассчитывает, что Ким наряду с мэром Киева Виталием Кличко станет важным участником переговоров и перехода к мирному сосуществованию России и Украины после завершения СВО.

Сам же Зеленский боится, что поражение страны приведет к лишению Украины суверенитета. Он также выразил надежду, что боевые действия завершатся через год.

«Если мы проиграем, то потеряем независимость», — заявил президент.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров тоже считает, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в стране, так как прекращение боевых действий приведет к завершению его политической карьеры. Министр добавил, что не в курсе, что именно предложат российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Однако он выразил уверенность в том, что если речь зайдет о «гарантиях безопасности», которые Украине гарантировал Рютте, то Зеленский откажется от мирной сделки.

Нужно снизить долг: «Самолету» понадобилась господдержка

Российская девелоперская компания «Самолет» попросила льготный кредит на 48–50 млрд рублей. По информации РБК, застройщик направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором говорится о необходимости покрыть часть долга.

Также, как пишет источник, акционеры заявили о готовности передать блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с возможностью последующего обратного выкупа по новой цене, а также привлечь дополнительное внешнее финансирование в объеме до 10 млрд рублей.

Представитель девелопера сообщил, что обращение за господдержкой в условиях жесткой денежно-кредитной политики — обычная практика для многих отраслей, особенно для крупных компаний. По его словам, руководство и дальше намерено обращаться во все доступные институты, чтобы обеспечить стабильную работу.

Экономист, партнер коммуникационного агентства Goldman Аgency Ахмед Юсупов пояснил, что крупные застройщики пытаются адаптироваться к жестким условиям финансирования. Просьба поддержки — рациональный шаг крупного игрока, который хочет сохранить темпы строительства и не замораживать проекты. Он напомнил, что «Самолет» за год уже снизил корпоративный долг на 28 млрд рублей.

«Обращение за поддержкой — это попытка оптимизировать структуру капитала в условиях дорогих денег. Компания предлагает государству блокпакет акций с правом выкупа — по сути, берет на себя риски, если деньги не вернет», — пояснил эксперт.

По его словам, для государства это инструмент влияния на системообразующего застройщика, у которого тысячи дольщиков и десятки проектов в работе. Позволить крупному девелоперу замедлить или заморозить стройки — значит создать проблемы с достройкой, а государство после 2017–2019 годов научилось действовать превентивно, подытожил Юсупов.

