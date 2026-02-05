Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:17

От СИЗО до стационара: как живет обвиняемая в педофилии учительница

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге обвиняемая в растлении двоих мальчиков учительница английского языка направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. Если врачи обнаружат, что девушка не могла отдавать отчет своим действиям при совершении преступления, она может избежать наказания, но при этом угодить в спецлечебницу. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Отправили к психиатрам

Обвиняемая в педофилии учительница Афина Симеонидис направлена в психиатрический стационар для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Предполагается, что в условиях стационара девушка проведет ближайший месяц.

Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома «с целью удовлетворения своего сексуального влечения» совершила в отношении двух мальчиков 2013 года рождения иные действия сексуального характера. Эти обвинения подкрепляются не только показаниями школьников, но и перепиской, найденной в мессенджерах у подозреваемой и потерпевших.

«Она затравлена»

Ранее сообщалось, что Симеонидис уже 30 декабря была госпитализирована в психиатрическую больницу. Однако не в рамках уголовного разбирательства, а из-за ментальных проблем, начавшихся на фоне уголовного дела. Этот факт подтверждал отец подозреваемой.

«Моя дочь тяжело переносит эту ситуацию. Она затравлена. Сейчас готовлю для нее еду, и мы собираемся ехать к ребенку в больницу», — ответил он на вопрос журналиста.

В СИЗО девушка провела лишь неделю, а после вмешательства председателя СКР Александра Бастрыкина была переведена под домашний арест. Но и там до госпитализации провела только неделю.

Сложные подростки

Поведение самих подростков, ставших пострадавшими в деле, тоже вызывает вопросы. Например, один из школьников выкладывал в Сети видеозаписи с драками. В одном из роликов запечатлено, как он избивает сверстника в кабинете. На видео он наложил аудиоролик, в котором мужчина рассказывает о порядках в тюрьме.

Все это никак не влияет на доказательства, собранные следствием. В изученной переписке девушки с подростками видно, что педагог называла обоих потерпевших «мужьями» и даже обсуждала половой орган одного из мальчиков и позы для секса.

Читайте также:

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Иллюминаты не спасли: блогер сел на 15 лет за педофилию

Педофилу выдали квартиру рядом с детсадом: жертва насильника бьет тревогу

«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме

«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
дети
насилие
Россия
Санкт-Петербург
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров видит Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Сервисы такси предложили проверить после скачка цен в снегопады
Лавров ответил на слова об «атаках с севера» на Армению
В США поймали «неуловимого деда» из России, который кошмарил Майами 16 лет
Нападение на детский сад в Оренбуржье: что известно, есть ли пострадавшие
В МИД России высказались насчет возможного членства Армении в Евросоюзе
«Наш союзник»: Лавров заявил о стратегическом партнерстве России и Армении
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.