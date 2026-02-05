От СИЗО до стационара: как живет обвиняемая в педофилии учительница

От СИЗО до стационара: как живет обвиняемая в педофилии учительница

В Санкт-Петербурге обвиняемая в растлении двоих мальчиков учительница английского языка направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. Если врачи обнаружат, что девушка не могла отдавать отчет своим действиям при совершении преступления, она может избежать наказания, но при этом угодить в спецлечебницу. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Отправили к психиатрам

Обвиняемая в педофилии учительница Афина Симеонидис направлена в психиатрический стационар для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Предполагается, что в условиях стационара девушка проведет ближайший месяц.

Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома «с целью удовлетворения своего сексуального влечения» совершила в отношении двух мальчиков 2013 года рождения иные действия сексуального характера. Эти обвинения подкрепляются не только показаниями школьников, но и перепиской, найденной в мессенджерах у подозреваемой и потерпевших.

«Она затравлена»

Ранее сообщалось, что Симеонидис уже 30 декабря была госпитализирована в психиатрическую больницу. Однако не в рамках уголовного разбирательства, а из-за ментальных проблем, начавшихся на фоне уголовного дела. Этот факт подтверждал отец подозреваемой.

«Моя дочь тяжело переносит эту ситуацию. Она затравлена. Сейчас готовлю для нее еду, и мы собираемся ехать к ребенку в больницу», — ответил он на вопрос журналиста.

В СИЗО девушка провела лишь неделю, а после вмешательства председателя СКР Александра Бастрыкина была переведена под домашний арест. Но и там до госпитализации провела только неделю.

Сложные подростки

Поведение самих подростков, ставших пострадавшими в деле, тоже вызывает вопросы. Например, один из школьников выкладывал в Сети видеозаписи с драками. В одном из роликов запечатлено, как он избивает сверстника в кабинете. На видео он наложил аудиоролик, в котором мужчина рассказывает о порядках в тюрьме.

Все это никак не влияет на доказательства, собранные следствием. В изученной переписке девушки с подростками видно, что педагог называла обоих потерпевших «мужьями» и даже обсуждала половой орган одного из мальчиков и позы для секса.

Читайте также:

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Иллюминаты не спасли: блогер сел на 15 лет за педофилию

Педофилу выдали квартиру рядом с детсадом: жертва насильника бьет тревогу

«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме

«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила