«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД

Подозреваемая в растлении детей учительница была госпитализирована в психиатрическую клинику. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах дела учительницы Афины.

Из-под ареста в психушку

Telegram-канал Baza сообщил, что 22‑летняя учительница английского языка и экс-педагог петербургской гимназии Афина Симеонидис, обвиненная в сексуальных домогательствах в отношении двух своих 12‑летних учеников, сейчас находится в городской психиатрической больнице им. Скворцова‑Степанова. Туда она попала в связи с ухудшением психического здоровья. Отец учительницы подтвердил эту информацию «Фонтанке».

«Моя дочь тяжело переносит эту ситуацию. Она затравлена. Сейчас готовлю для нее еду, и мы собираемся ехать к ребенку в больницу», — ответил он на вопрос журналиста.

Стратегия адвоката?

78.ru со ссылкой на свой источник пишет, что в стационаре Симеонидис оказалась 30 декабря. За ней наблюдает персонал 14-го отделения, куда она попала после психотического эпизода.

По данным источника, обращение в психбольницу может быть тактикой адвоката, чтобы повлиять на ход дела и признать девушку невменяемой.

Называла мужьями

Симеонидис была задержана 16 декабря. По версии следствия, она приглашала подростков к себе домой и там совращала их. Это происходило как минимум трижды — два раза в апреле и один раз в июле. В деле двое потерпевших в возрасте 11 и 12 лет.

«Следствием установлено, что Симеонидис 15.04.2025, 26.04.2025, 25.07.2025, находясь по месту своего жительства, осознавая противоправность и аморальность своих действий, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших 2013 года рождения иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних», — рассказывали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Афина свою вину отрицала, но обнаруженная в смартфоне переписка указывала на обратное. В разговорах с учениками девушка называла обоих мужьями, а также обсуждала половые органы одного из мальчиков. По переписке становится ясно, что девушка вступала в половой контакт с двумя мальчиками, которые и заявили о связи с ней.

Бастрыкин отпустил

Спустя неделю девушку все-таки выпустили из СИЗО. Случилось это после того, как в дело вмешался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В медиапространстве продолжают обсуждаться обстоятельства совершенного преступления. Приводятся различные мнения, в том числе о невиновности фигурантки. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Выменцу П. С. инициировать вопрос об изменении меры пресечения обвиняемой на подписку о невыезде и представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщали в информационном центре Следственного комитета 23 декабря.

Поведение самих подростков, ставших пострадавшими в деле, тоже вызывает вопросы. Например, один из школьников выкладывал в Сети видеозаписи с драками. В одном из роликов запечатлено, как он избивает сверстника в кабинете. На видео он наложил аудиоролик, в котором мужчина рассказывает о порядках в тюрьме.

