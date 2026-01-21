Труп девочки в нежилой квартире: что известно об убийстве ребенка в Коми

В Коми нашли труп 14-летней девочки. Подозреваемый в убийстве задержан. NEWS.ru рассказывает, что известно о трагедии.

«Не вернулась из школы»

Организованные поиски Юли начались ранним утром 20 января. На сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась ориентировка на подростка.

«19 января 2026 года не вернулась из школы. Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Была одета: черная куртка, темно-серые джинсы, черные ботинки, черная шапка», — указывалось в сообщении.

Управление Следственного комитета отчиталось о возбуждении уголовного дела. Девочку рассчитывали найти живой, но процедура в таких случаях подразумевает возбуждение дела по статье об убийстве.

«С целью проверки версии о криминальном характере безвестного исчезновения девочки-подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). <...> Организованы оперативно-разыскные, поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей, проводятся следственные и процессуальные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в СКР.

На поиски выдвинулись восемь волонтеров — пять женщин и трое мужчин. И в тот же день поисковая операция была прекращена.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Нет ничего страшнее»

О гибели девочки сообщил руководитель городской администрации Григорий Николаев. Он выразил соболезнования близким Юлии.

«Не знаю, какие слова подобрать, чтобы сообщить страшную новость: девочка, которую мы искали со вчерашнего дня, найдена мертвой. Безумная трагедия для нашей маленькой Инты. Благодарю всех неравнодушных, кто подключился к поискам. И выражаю искренние соболезнования родным и близким Юлии. Держитесь. Нет ничего страшнее, чем гибель ребенка», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сосед-убийца?

Тело Юли было обнаружено в нежилой квартире подъезда, где проживали семья школьницы и предполагаемый убийца. Последнего задержали 20 января.

Предварительно, у семьи девочки был затяжной конфликт с подозреваемым, что могло стать причиной расправы над ребенком.

«В ходе расследования получены данные о причастности к совершению преступления мужчины 1988 года рождения, с которым у семьи девочки был затяжной конфликт. Подозреваемый задержан, в отношении него будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СКР.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал от управления в Коми доклад о расследовании уголовного дела и промежуточных результатах.

