Шоу с ножами и плетями: что известно о сомелье-убийце из Красногорска?

Признавшийся в убийстве 22-летней жены житель подмосковного Красногорска оказался давним деятелем в сфере БДСМ. NEWS.ru рассказывает новые подробности, связанные с личностью подозреваемого.

Организатор садистских шоу

Сомелье Владимир Глухов, арестованный за убийство своей жены, оказался администратором московского БДСМ-клуба и организатором тематического сообщества. По данным источника РЕН ТВ, Глухов практиковал садистские сессии со связыванием и шрамирование, а также вел Telegram-канал, в котором публиковал материалы своих вечеринок — с участием плетей, ножей и других элементов жесткой эстетики. В этих мероприятиях, как утверждается, принимали участие две его бывшие супруги.

Кроме того, вместе с первой женой он курировал закрытую группу при московском БДСМ-клубе. В 2025 году правоохранительные органы провели там обыски, после чего клуб прекратил свою деятельность, а все его социальные сети и архивы были удалены.

Убийство в новогодние праздники

Глухов, согласно версии следствия, убил свою 22-летнюю супругу во время новогодних праздников.

«Около часа ночи 11 января 2026 года, находясь в спальной комнате со своей женой, в ходе совершения акта БДСМ он надел на руки последней металлические наручники, застегнув их сзади туловища, а также связал ноги веревкой и поместил в ротовую полость женщины кляп, после чего стал ладонью своей руки перекрывать просвет отверстия носа, прекращая доступ кислорода в ее легкие, тем самым совершая удушение с целью достижения последней эротического возбуждения, в результате чего женщина почувствовала себя плохо и упала с кровати на пол», — рассказали в пресс-службе подмосковных судов.

После между супругами возник конфликт. Муж при этом разозлился на партнершу и продолжил ее душить. Затем он вытащил из ее рта кляп, а после положил на лицо подушку. В итоге девушка скончалась от асфиксии.

«Овца, убирайся отсюда»

Супруги поженились меньше года назад. Погибшей девушке 19 января должно было исполниться 23 года. Ее предполагаемому убийце сейчас 42 года. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По ней ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил подозреваемого в СИЗО до 11 марта.

Вскоре после ареста в СМИ всплыл другой случай, когда Глухов проявил агрессию по отношению к женщине. В 2022 году он избил свою коллегу Ирину Гинзбург на фестивале «Сыр Пир Мир». По словам пострадавшей женщины, которая работает директором по маркетингу компании Cavina, причиной конфликта могла стать зависть к ее должности.

Гинзбург рассказала, что мужчина сильно выпил в винном баре, а на афтепати вместе со своим товарищем устроил дебош. Сначала он ударил женщину в лицо, а затем к избиениям подключился его друг. При этом мужчины оскорбляли жертву и сыпали в ее адрес угрозами.

«Были сплошные оскорбления и угрозы, цитирую отрывками, но дословно: „Овца… убирайся отсюда, пока мы тебя не закопали прямо здесь“. <...> С ними присутствовала молодая девушка, которая подбадривала двоих пьяных мужчин, обнаруживая, что ей очень нравится происходящее», — рассказала Гинзбург журналистам.

«Крупный камень на весы отвержения»

Автор Telegram-канала «Антисказочник» предположил, что этот уголовный процесс скажется на всех, кто проводит публичные встречи, связанные с БДСМ. Он также с иронией высказался об усилиях некоторых адептов создавать методички о том, как правильно тематикам взаимодействовать со СМИ.

«Мы наблюдаем очередной, весьма крупный камень на весы еще большего отвержения, еще большего осуждения и больших же проблем. Мы очередной раз и снова привлекли пристальное внимание правоохранительных органов к происходящему у нас. <...> И проблемы теперь возможны и весьма вероятны у всех нас. Да, в том числе и у тех, кто пытался репрезентовать субкультуру БДСМ в доминирующей культуре как что-то вменяемое <...> . Потому что банальное „ребят, да у вас там труп очередной, что вполне соотносится с той информацией, что вы транслируете, вы просто опасны“ — крыть особо нечем», — пишет автор под ником Инкогнито.

