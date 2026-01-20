«Овца, убирайся»: задушившего жену сомелье уличили еще в одном скандале

Сомелье, который задушил жену во время БДСМ-игры, в 2022 году избил свою коллегу Ирину Гинзбург на фестивале «Сыр, Пир, Мир», сообщает Telegram-канал «112». По словам пострадавшей женщины, которая работает директором по маркетингу компании Cavina, причиной конфликта могла стать зависть к ее должности.

Гинзбург рассказала, что мужчина сильно выпил в винном баре, а на афтепати вместе со своим товарищем устроил дебош. Сначала он ударил женщину в лицо, а затем к избиениям подключился его друг. При этом мужчины оскорбляли жертву и сыпали в ее адрес угрозами.

Были сплошные оскорбления и угрозы, цитирую отрывками, но дословно: «Овца… убирайся отсюда, пока мы тебя не закопали прямо здесь». <...> С ними присутствовала молодая девушка, которая подбадривала двоих пьяных мужчин, обнаруживая, что ей очень нравится происходящее, — отметила Гинзбург.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске сомелье задушил жену подушкой во время БДСМ-практик. По данным источника, изначально мужчина действовал в формате игры, однако через несколько минут любовные утехи превратились в реальное убийство. Суд заключил его под стражу на два месяца.