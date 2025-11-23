Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 14:45

7 признаков хорошего вина: советы профессионалов и лайфхаки по выбору

Как выбрать хорошее вино Как выбрать хорошее вино Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Хорошее вино не всегда стоит дорого, а его сырье — не обязательно французское. Понять, что перед вами качественный напиток, можно без диплома сомелье — нужно лишь знать несколько признаков, на которые обращают внимание профессионалы. Разберем семь простых, но надежных критериев, по которым легко отличить достойное вино от посредственного.

Признак первый. Чистота вкуса и аромата

Первое, на что обращают внимание сомелье, — аромат. Он должен быть чистым и естественным, без нот плесени, уксуса или резкого спирта. Хорошее вино пахнет ягодами, фруктами, травами, цветами, специями — но все эти оттенки сбалансированы и не «бьют» в нос. Если чувствуете запах серы, кислоты или мокрого картона — вино испорчено.

Признак второй. Особый баланс вкуса

Главный критерий качества — гармония. Кислотность, сладость, танины и алкоголь должны быть в равновесии. Если вино кажется приторным, слишком кислым или жгучим, значит, баланс нарушен. Даже недорогое вино может быть сбалансированным: попробуйте сделать глоток и оценить, не выделяется ли один из элементов слишком сильно.

Признак третий. Послевкусие

Хорошее вино оставляет длинное и чистое послевкусие — от нескольких секунд до минуты. Это ощущение постепенного раскрытия вкуса, а не резкий обрыв. Чем дольше и приятнее «эхо» во рту, тем выше класс напитка. Короткое, водянистое или горькое послевкусие — признак вина низкого качества.

Хорошее вино в супермаркете Хорошее вино в супермаркете Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Признак четвертый. Внешний вид и прозрачность

Посмотрите на вино в бокале: цвет должен быть чистым и глубоким. Мутность, осадок или пузырьки в неподходящих винах — тревожные сигналы. Белое вино со временем темнеет, красное — светлеет, но оба должны оставаться прозрачными, с живым блеском. Профессионалы оценивают даже «игру» цвета на свету — у качественного вина он будто живой, переливчатый.

Признак пятый. Информация на этикетке

Хорошее вино не скрывает происхождения. На этикетке должны быть указаны регион, год урожая, производитель и сорт винограда. Если написано только «винный напиток» или «купаж виноматериалов» — это промышленные смеси, а не настоящее вино. Еще один знак качества — надпись Estate bottled или Mis en bouteille au château (разлито на месте производства).

Признак шестой. Реакция на воздух

Попробуйте сделать тест: налейте немного вина и дайте ему постоять в бокале пару минут. Хорошее вино только выигрывает от контакта с воздухом, вкус становится мягче и богаче. Дешевое — наоборот, быстро теряет аромат или начинает отдавать спиртом. Именно поэтому профессионалы часто декантируют вино перед подачей.

Признак седьмой. Цена и происхождение

Цена не всегда показатель, но слишком дешевое вино редко бывает хорошим. Производство качественного напитка требует времени и труда. Ищите вина из регионов с историей и контролем качества: Бордо, Бургундия, Тоскана, Риоха, Мальборо, Мендоса. Но не забывайте и о достойных недорогих вариантах из Португалии, Греции или Южной Африки — они могут приятно удивить.

Бонус: профессиональные советы

Кстати, даже без сомелье можно найти достойное вино в обычном магазине. Перечислим несколько рабочих правил.

  • Не берите самое дешевое. В категории до 400 рублей чаще всего встречается массовый продукт не очень высокого качества.

  • Смотрите на средний ценовой сегмент. Вина от 600 до 1200 рублей часто оказываются неплохими.

  • Ищите по странам. Испания и Чили — стабильное качество за небольшие деньги, Португалия — идеальные белые, Грузия — хорошие красные вина.

  • Не ведитесь на яркие «дизайнерские» этикетки и громкую рекламу. Виноделы небольших компаний редко тратят на маркетинг огромные средства, но вот вино даже с очень простой этикеткой может обладать отличным вкусом.

  • Не бойтесь пробовать новое. Иногда лучше взять неизвестное вино из Уругвая, чем переплачивать за бренд.

Если сомневаетесь, оцените текстуру. Хорошее вино «ощущается» во рту объемным, обволакивающим, с бархатистыми танинами.

Немного внимания к деталям, и вы сможете выбирать бутылку, которая действительно доставит удовольствие, а не просто украсит стол. А еще посмотрите наш большой гайд о том, как выбрать недорогое вкусное вино: собрали советы сомелье, лайфхаки и секреты в одном материале. И не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

вино
алкоголь
сомелье
кулинария
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
