Иностранец попытался украсть вино на 50 тыс. рублей из российского магазина

В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося похитить элитный алкоголь из сетевого гипермаркета, сообщили NEWS.ru в Росгвардии. Общая стоимость похищенного составила около 50 тыс. рублей.

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прибыли на сигнал «тревога» с охраняемого торгового объекта в Подольске. Во время патрулирования они обнаружили, что посетитель спрятал в карманы куртки две бутылки вина и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товары.

Заметив противоправные действия через камеры видеонаблюдения, работник службы безопасности нажал тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали 40-летнего гражданина ближнего зарубежья и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

