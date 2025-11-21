Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:54

Иностранец попытался украсть вино на 50 тыс. рублей из российского магазина

В Подмосковье задержали мужчину за кражу элитного алкоголя на 50 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося похитить элитный алкоголь из сетевого гипермаркета, сообщили NEWS.ru в Росгвардии. Общая стоимость похищенного составила около 50 тыс. рублей.

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прибыли на сигнал «тревога» с охраняемого торгового объекта в Подольске. Во время патрулирования они обнаружили, что посетитель спрятал в карманы куртки две бутылки вина и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товары.

Заметив противоправные действия через камеры видеонаблюдения, работник службы безопасности нажал тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали 40-летнего гражданина ближнего зарубежья и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в управлении вневедомственной охраны сообщили NEWS.ru, что сотрудники Росгвардии задержали москвича, пытавшегося вынести из магазина неоплаченные товары. Сотрудники супермаркета на 7-й Кожуховской улице заметили подозрительное поведение покупателя. Посетитель спрятал продукты в широкие брюки, из-за чего его одежда заметно увеличилась в объеме. Охрана нажала тревожную кнопку, после чего экипаж Росгвардии прибыл на место и выявил факт попытки хищения. Мужчину передали полицейским.

кражи
магазины
Московская область
Подмосковье
Росгвардия
