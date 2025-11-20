Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах Москвича задержали за попытку вынести продукты из супермаркета в штанах

Росгвардия задержала москвича, пытавшегося вынести из магазина неоплаченные товары, сообщили NEWS.ru в управлении вневедомственной охраны. Сотрудники супермаркета на 7-й Кожуховской улице заметили подозрительное поведение покупателя.

Посетитель спрятал продукты в широкие брюки, из-за чего его одежда заметно увеличилась в объеме. Охрана нажала тревожную кнопку, после чего экипаж Росгвардии прибыл на место и выявил факт попытки хищения. Мужчину передала полицейским.

Ранее в Улан-Удэ задержали 46-летнего местного жителя, который в пьяном виде разбил стекло автомата с мягкими игрушками в тамбуре магазина и украл оттуда 30 призов на сумму более 21 тысяч рублей. Похищенное вернуть не удалось: по словам задержанного, он успел их потерять. У мужчины уже была судимость, ему избрана подписка о невыезде.

В Саратовской области до этого неизвестный совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.