Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 15:59

Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах

Москвича задержали за попытку вынести продукты из супермаркета в штанах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Росгвардия задержала москвича, пытавшегося вынести из магазина неоплаченные товары, сообщили NEWS.ru в управлении вневедомственной охраны. Сотрудники супермаркета на 7-й Кожуховской улице заметили подозрительное поведение покупателя.

Посетитель спрятал продукты в широкие брюки, из-за чего его одежда заметно увеличилась в объеме. Охрана нажала тревожную кнопку, после чего экипаж Росгвардии прибыл на место и выявил факт попытки хищения. Мужчину передала полицейским.

Ранее в Улан-Удэ задержали 46-летнего местного жителя, который в пьяном виде разбил стекло автомата с мягкими игрушками в тамбуре магазина и украл оттуда 30 призов на сумму более 21 тысяч рублей. Похищенное вернуть не удалось: по словам задержанного, он успел их потерять. У мужчины уже была судимость, ему избрана подписка о невыезде.

В Саратовской области до этого неизвестный совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

кражи
Москва
Росгвардия
супермаркеты
магазины
продукты
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Госдума приняла закон об изменении НДС в России с 2026 года
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Известный врач раскрыл необходимую для здоровья норму ходьбы
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.