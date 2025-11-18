Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 17:34

Полиция Бурятии задержала мужчину после кражи 30 мягких игрушек из автомата

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Октябрьском районе Улан-Удэ полиция задержала 46-летнего мужчину по подозрению в краже 30 мягких игрушек из автомата, пишет «МК в Бурятии». Сумма ущерба достигла свыше 21 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, мужчина совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения. Непосредственно перед этим он разбил стекло автомата, который находился в тамбуре магазина на проспекте Строителей.

Как выяснилось, задержанный уже был судим в прошлом. Уточняется, что похищенные игрушки изъять не удалось — мужчина потерял их. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Саратовской области неизвестный местный житель совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

кражи
преступления
Бурятия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
В Раде раскрыли, чем занялся Умеров на фоне коррупционного скандала
Российские бойцы нашли у пленного диск с необычными фильмами
Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идеи русской Свободы
Россиянин сделал отчаянную ставку на результат отбора на ЧМ-2026
Турист случайно устроил пожар в старинном храме
Автоэксперт объяснил, как правильно прогревать машину зимой
Врачебная ошибка привела к гибели двухлетнего ребенка
«Зубрила-отличник»: однокурсник Сырского о юных годах будущего главкома ВСУ
Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды
В Госдуме предпримут шаги для борьбы с мошенниками на рынке недвижимости
Roblox введет проверку возраста по фото для всех пользователей
Россия построит атомный ледокол «Сталинград»: что известно о проекте
В Грузии рассказали об отношениях с Трампом
Следствие по делу блогера Никиты Ефремова завершено
Военэксперт ответил, в каких регионах России ВСУ могут устроить диверсии
В Польше повысили уровень террористической угрозы на железных дорогах
Президент «Локомотива-Кубани» высказался о «пропаже» воспитанника клуба
Топ-менеджеров уральского завода заключили под стражу
Полиция Бурятии задержала мужчину после кражи 30 мягких игрушек из автомата
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.