Полиция Бурятии задержала мужчину после кражи 30 мягких игрушек из автомата

В Октябрьском районе Улан-Удэ полиция задержала 46-летнего мужчину по подозрению в краже 30 мягких игрушек из автомата, пишет «МК в Бурятии». Сумма ущерба достигла свыше 21 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, мужчина совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения. Непосредственно перед этим он разбил стекло автомата, который находился в тамбуре магазина на проспекте Строителей.

Как выяснилось, задержанный уже был судим в прошлом. Уточняется, что похищенные игрушки изъять не удалось — мужчина потерял их. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

