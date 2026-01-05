Лучше пиццы на заказ — золотистые мини-кальцоне с колбасой и сыром: раскрыл упаковку теста — и ужин готов через 20 минут

Когда нет времени ждать доставку, а душа просит что-то сытное, горячее и по-настоящему вкусное, на помощь приходит этот простейший рецепт. Мини-кальцоне — это ваша личная, идеально хрустящая пицца-конвертик с ароматной начинкой, которая всегда получится. Они гарантированно понравятся и взрослым, и детям, а готовятся так быстро, что вы успеете их испечь, пока на плите закипает чайник.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового дрожжевого теста (или теста для пиццы), 200 г вареной или полукопченой колбасы, 150 г твердого сыра, 100 г томатного соуса или кетчупа, 1 яйцо для смазки, сухой чеснок, орегано и соль по вкусу. Разморозьте тесто по инструкции. Колбасу нарежьте небольшими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм и стаканом или специальной формой вырежьте кружки. На середину каждого кружка нанесите немного томатного соуса, оставив края свободными. Выложите колбасу и сыр, добавьте щепотку приправ. Сложите кружок пополам, чтобы получился полумесяц, и тщательно защипните края вилкой. Переложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте горячими.

