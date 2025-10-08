Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:52

Диетолог рассказала, как отличить виноград «шайн мускат» от подделок

Врач Соломатина: виноград «шайн мускат» отличается тонкой, но прочной кожурой

Фото: Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

Виноград «шайн мускат» в отличие от китайских подделок обладает тонкой, но при этом прочной кожурой, заявила LIFE.ru диетолог Елена Соломатина. Его также можно выявить по постоянно сладкому вкусу без кислинки.

Почему наши потребители опасаются «шайн муската»? В первую очередь из-за подделок. Китайцы не всегда строго соблюдают технологию и климат отличается, поэтому у их винограда кожа может быть плотнее, а вкус — менее сладким или даже кислым, в отличие от эталонного сорта с постоянной сладостью, — подчеркнула Соломатина.

Она предупредила, что в России можно встретить довольно много контрафакта. Врач также добавила, что высокая цена на этот виноград обусловлена сложностью его выращивания. «Шайн мускат» чувствителен как к климату, так и к почве. Этому сорту винограда нужен баланс калия и магния, определенная влажность и температура.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что продукты, не содержащие ГМО, следует приобретать на рынке или в крупных торговых сетях. По ее словам, важно удостовериться, что информация на этикетке соответствует составу.

