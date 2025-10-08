Диетолог дала совет, где лучше покупать органические продукты Врач Мизинова: продукты без ГМО лучше покупать на рынке или в крупных магазинах

Продукты, не содержащие ГМО, следует приобретать на рынке или в крупных торговых сетях, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, важно удостовериться, что информация на этикетке соответствует составу.

Конечно, я за органические продукты, если мы уверены в том, что ярлычок на упаковке соответствует действительности. На вопрос, где найти качественные продукты, я бы ответила — в деревне, потому что именно там еще сохранилось ручное земледелие. Люди, выращивая для себя, конечно же, не будут удобрять химией. Лично я стараюсь приобретать продукты на колхозных рынках либо, наоборот, в очень крупных сетевых магазинах, которые отвечают за качество поставляемых товаров, — отметила Мизинова.

Она подчеркнула важность уверенности в том, что употребляемые продукты действительно органические. По словам врача, не всегда стоит переплачивать за ярлыки, поскольку зачастую они используются лишь для привлечения внимания покупателей.

Органическое земледелие не использует никакой химии и вредных компонентов в производстве и выращивании продуктов. Оно предпочтительнее массового выпуска того же зерна, которое без современных удобрений и пестицидов, к сожалению, не производится, — заключила Мизинова.

Ранее Минпромторг России выступил с инициативой о введении обязательной маркировки мясных продуктов. С 1 августа 2026 года производители будут обязаны наносить специальные метки на свою продукцию.