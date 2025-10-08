Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 05:00

Диетолог дала совет, где лучше покупать органические продукты

Врач Мизинова: продукты без ГМО лучше покупать на рынке или в крупных магазинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продукты, не содержащие ГМО, следует приобретать на рынке или в крупных торговых сетях, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, важно удостовериться, что информация на этикетке соответствует составу.

Конечно, я за органические продукты, если мы уверены в том, что ярлычок на упаковке соответствует действительности. На вопрос, где найти качественные продукты, я бы ответила — в деревне, потому что именно там еще сохранилось ручное земледелие. Люди, выращивая для себя, конечно же, не будут удобрять химией. Лично я стараюсь приобретать продукты на колхозных рынках либо, наоборот, в очень крупных сетевых магазинах, которые отвечают за качество поставляемых товаров, — отметила Мизинова.

Она подчеркнула важность уверенности в том, что употребляемые продукты действительно органические. По словам врача, не всегда стоит переплачивать за ярлыки, поскольку зачастую они используются лишь для привлечения внимания покупателей.

Органическое земледелие не использует никакой химии и вредных компонентов в производстве и выращивании продуктов. Оно предпочтительнее массового выпуска того же зерна, которое без современных удобрений и пестицидов, к сожалению, не производится, — заключила Мизинова.

Ранее Минпромторг России выступил с инициативой о введении обязательной маркировки мясных продуктов. С 1 августа 2026 года производители будут обязаны наносить специальные метки на свою продукцию.

диетологи
питание
советы
еда
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что означает положительный тест на беременность во сне: знаки судьбы
Еще два российских аэропорта закрывали для полета самолетов
В Госдуме рассказали о новой цифровой услуге для пенсионеров
Росавиация озвучила новые детали расследования крушения Ан-24
Диетолог дала совет, где лучше покупать органические продукты
«Полицейский, а не дипломат»: Каллас уличили в излишней прямолинейности
Четвертый ребенок, рак, мошенничество: где сейчас Сергей Сафронов
«Не буду колебаться»: доброволец-британец предупредил земляков в рядах ВСУ
Сотрудники ТЦК начали вылавливать украинцев у аптек
ПВО в Воронежской области уничтожила несколько дронов ВСУ
Кадровые проблемы МВД предложили решить неожиданным способом
Составлен список шокирующих разводов российских звезд в 2025 году
Мобилизованный украинец умер до отправки на фронт
Хакеры «разграбили» фирму, клиентами которой были Клинтоны
Новые изменения для инклюзивных школ могут согласовать в России
Грета Тунберг пожаловалась на пытки в израильской тюрьме
Змея заползла ночью в дом и смертельно укусила четырехлетнюю девочку
Трамп озвучил, что может произойти через 48 часов на Ближнем Востоке
В МВД пояснили, в каких случаях QR-код может заменить паспорт
«Предал всех, кого мог»: почему Зеленский избавляется от соратников
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.