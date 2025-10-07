Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 11:32

В России могут ввести маркировку для еще одного типа продукции

Минпромторг предложил ввести в России маркировку мясных изделий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпромторг РФ предложил ввести в России маркировку мясных изделий, сообщила пресс-служба ведомства. По его информации, в обязательном порядке ее начнут ставить на товары 1 августа 2026 года.

Проектом постановления предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, — говорится в сообщении.

Также планируется, что 1 октября следующего года введут обязательную маркировку колбасных изделий. В Минпромторге отметили, что это решение позволит сократить объемы незаконного оборота такой продукции, а также предоставит потребителям необходимую информацию о товарах.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, чтобы предупредить потребителей об опасности. По его словам, можно использовать цветовые обозначения на ценниках в магазинах или прямые предупреждения на упаковке.

В свою очередь диетолог Дарья Русакова отметила, что маркировка чипсов и газированных напитков как вредных продуктов предостережет осознанных людей от их покупки. Она добавила, что подобное уже используется во многих странах.

Россия
Минпромторг
маркировки
мясная продукция
колбасы
