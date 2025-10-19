Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:11

Россиянам рассказали, как правильно дегустировать вино

Коллекционер Стржалковский: чтобы научиться слушать вино, нужно различать ноты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При оценке вина необходимо не только его продегустировать, но и внимательно изучить его аромат, а также научиться различать основные, вторичные и третичные ноты, рассказал владелец исторической итальянской винодельни Евгений Стржалковский. Эксперт отметил, что при контакте с воздухом в вине по-разному раскрываются ароматы, передает Lenta.ru.

Коллекционер поделился, что при первом открытии бутылки, аромат может показаться недостаточно насыщенным, но со временем он раскрывается и становится более многогранным. Форма бокала тоже имеет значение, помогая сконцентрировать запахи в одной точке.

Стржалковский рекомендовал начинающим дегустаторам подходить к процессу с вниманием и неспешностью. Он выделил четыре ключевых этапа восприятия вина. Сначала нужно оценить цвет и прозрачность напитка. Затем сделать несколько глубоких вдохов, чтобы уловить ароматы, исходящие из бокала. После этого нужно сделать глоток и почувствовать, как напиток обволакивает язык.

Более продвинутый этап включает сравнение моносортовых вин. Настоящий эксперт способен различать влияние терруара на вино. Стржалковский отметил, что развитие дегустационных навыков требует многолетнего обучения. Однако умение воспринимать вино помогает развить внимательность к деталям и в остальных сферах жизни.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров заявил, что рост культуры потребления качественного вина снижает интерес к крепкому алкоголю. Он отметил, что наличие знака качества «Вино России» помогает потребителям выбрать качественное вино, произведенное из местного винограда.

