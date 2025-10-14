В Ассоциации виноделов раскрыли способ снизить интерес к крепкому алкоголю

Рост культуры потребления качественного вина способствует снижению интереса населения к крепкому алкоголю, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров. Он также напомнил, что надежным ориентиром при выборе напитка является знак качества «Вино России».

В первую очередь я отмечу, что мы не призываем увеличивать потребление вина в принципе. Но цифры показывают, что в странах, где относительная доля потребления вина выше, всегда ниже относительная доля потребления крепкого алкоголя. Это неизбежный закон, такую последовательность мы видим во всех странах, – сказал Майоров.

Он добавил, что снижение потребления крепкого алкоголя не может быть не полезно. Выбрать качественное вино поможет наличие марки «Вино России», отметил специалист.

Это такая матрешка, маленькая такая, бежево-черного цвета. Этот знак «Вино России» абсолютно точно гарантирует то, что это вино сделано из винограда, выращенного на той территории, которая указана на бутылке вина. <…> Это стопроцентный абсолютный показатель, которым может руководствоваться любой потребитель. Знак вино России с матрешкой, – заключил Майоров.

Ранее винодел, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев заявил, что цены на импортные и российские вина в 2026 году вырастут на 20%. Увеличение стоимости алкогольных напитков эксперт увязал с повышением акцизов. По его словам, производители обязательно заложат растущие издержки в отпускные цены.