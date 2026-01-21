Удар ножом за попытку учиться: отец не разрешал сыну ходить в школу

Четыре ножевых ранения и уголовное дело — таков результат конфликта в московской семье, где подросток не пошел на поводу у отца в противостоянии со школой. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой бытовой семейной драмы.

Папа против школы

В 2023 году 15-летний Даня из Москвы повздорил с одноклассником. В ответ его отец, Вячеслав Дегтярев, запретил сыну посещать школу и развязал скандал вокруг учебного заведения.

Подросток окончил седьмой класс на домашнем обучении, а затем фактически перестал учиться — отец не позволял ему возвращаться в школу.

Мать Даниила, Елена, рассказала, что жила под одной крышей с мужем и испытывала постоянное физическое и психологическое давление.

«Он мне говорит: „Только влезешь в эту историю — убью“», — вспоминает она в разговоре с Telegram-каналом «ПОТОК».

При этом о ситуации знали и педагоги, и комиссия по делам несовершеннолетних, и органы опеки.

«Это твой выродок»

В августе 2025 года Елена с дочерью были вынуждены уехать от мужа. Женщине нужно было ухаживать за больной матерью.

Даня остался с отцом, но отказался «воевать со школой» и вернулся в учебное учреждение. В ответ Вячеслав выгнал его из квартиры, сменил замки. Жене он написал, что требует генетическую экспертизу, чтобы уточнить, действительно ли Даня его сын. Кроме того, от жены он потребовал развода.

«Лучше, если совместно подадим заявление на развод. Все свидетельства у тебя, нужно сделать нотариально заверенные копии. Раздел имущества — вторая стадия. Лучше забрать вещи Даниила, я с ним жить не собираюсь. Это твой выродок», — написал Вячеслав Елене.

Отец менял замки на дверях, и даже на двери в комнату сына, чтобы тот не мог открыть ее. На протяжении недели молодой человек жил, не выходя из комнаты. За окном он обустроил импровизированный холодильник, а в шкафу держал бутылки с питьевой водой. Продукты юноше заказывала мать, потому что отец отказывался кормить сына.

«Отец сошел с ума»

Когда Вячеслав уехал в Сочи, он оставил сына в открытой квартире без ключей. Елена, стремясь обеспечить безопасность ребенка, заменила замки, оставив один комплект бывшему мужу. По возвращении тот пришел в ярость.

«А ну езжай сюда, я с тобой разговор буду иметь! А ну быстрее сюда, сука! <...> Ты хочешь, чтобы тебя вообще убили?! <...> Замок заменен с какой стати? Ты кто такая, <...>?! На каком основании?! Ты мразь! Ты мразь конченая!» — кричал Вячеслав в трубку.

В тот день Елена получила от сына сообщение: «Мама, отец сошел с ума, он на меня нападает с ножами». Мальчика доставили в больницу с четырьмя ножевыми ранениями в область грудной клетки.

Позже в полиции зафиксировали также травмы от трех ударов кулаком в область головы. При этом первое постановление о возбуждении уголовного дела было составлено в отношении «неустановленного лица». Но позже отец пострадавшего все-таки появился в разбирательстве в качестве подозреваемого.

«Глумится над нами»

Дегтярев не стал комментировать ситуацию журналистам. Его сын теперь живет в одной квартире с матерью, сестрой и больной бабушкой.

«Этот человек просто глумится над нами. Живет в нашей общей квартире, меняет там замки. Никак не помогает, не поддерживает, вообще не интересуется, всех послал, сына изжил. На этом все. Полиция бездействует», — сетует Елена.

Женщина полагает, что таким образом мужчина хотел выжить родных из московской квартиры.

